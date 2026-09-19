Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ двічі атакувала Балаклію дронами: загинули четверо людей, ще 4 – поранені

Прокуратура розслідує воєнні злочини.

РФ двічі атакувала Балаклію дронами: загинули четверо людей, ще 4 – поранені
наслідки атаки РФ по Балаклії
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Балаклії Харківської області внаслідок двох російських атак безпілотниками загинули четверо людей, ще четверо постраждали. 

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 вересня близько 17:00 російський безпілотник влучив у територію приватного домоволодіння в Балаклії Ізюмського району. Після удару виникла пожежа.

Реклама

Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Ще четверо людей, чоловік і троє жінок, постраждали.

Близько 21:30 російські військові повторно атакували місто безпілотником. Цього разу удар припав на житловий будинок.

Внаслідок повторної атаки загинули 74-річний чоловік та його 71-річна дружина.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies