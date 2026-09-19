У Балаклії Харківської області внаслідок двох російських атак безпілотниками загинули четверо людей, ще четверо постраждали.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 18 вересня близько 17:00 російський безпілотник влучив у територію приватного домоволодіння в Балаклії Ізюмського району. Після удару виникла пожежа.
Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Ще четверо людей, чоловік і троє жінок, постраждали.
Близько 21:30 російські військові повторно атакували місто безпілотником. Цього разу удар припав на житловий будинок.
Внаслідок повторної атаки загинули 74-річний чоловік та його 71-річна дружина.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів п’ятеро людей загинули, ще 15 дістали поранення.