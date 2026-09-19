Уночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини

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Вночі російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Один із ударів знову припав на адміністративну будівлю, яку російські війська атакували напередодні. На верхніх поверхах виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

За іншими адресами внаслідок атаки пошкоджені дахи, фасади та вікна двох житлових будинків. Також пошкоджено легковий автомобіль і мікроавтобус.

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Також російська атака пошкодила двоповерхову будівлю освітнього закладу.

Попередньо, без загиблих і поранених.

За інформацією ДТЕК, через обстріли сталися аварійні відключення в частині Одеського району, зокрема у Пересипському та Приморському районах Одеси.

Станом на ранок енергетикам уже вдалося повернути світло понад 60 тисячам родин.

Без електроенергії поки залишаються 178,7 тисячі сімей. Можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.