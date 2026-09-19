За минулу добу російські війська обстрілювали Херсонщину з авіації, дронами та артилерією.

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Минулої доби російські військові атакували Херсонщину авіацією, ударними безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Білозерка, Дніпровське, Таврійське, Федорівка, Берислав, Урожайне, Садок, Чарівне, Архангельське, Дудчани, Новокаїри, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Степне та Херсон.

Російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок атак пошкоджені п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також зазнали руйнувань адміністративні будівлі, магазини, стільникова вежа, господарська споруда та газопровід. Пошкоджені й приватні автомобілі.

Крім того, минулої доби зі звільнених громад Херсонщини евакуювали дев’ятьох людей.