Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через атаки РФ двоє людей загинули, ще п’ятеро поранені

За минулу добу російські війська обстрілювали Херсонщину з авіації, дронами та артилерією.

На Херсонщині через атаки РФ двоє людей загинули, ще п’ятеро поранені
Атака в Херсоні
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Минулої доби російські військові атакували Херсонщину авіацією, ударними безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Білозерка, Дніпровське, Таврійське, Федорівка, Берислав, Урожайне, Садок, Чарівне, Архангельське, Дудчани, Новокаїри, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Степне та Херсон.

Російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок атак пошкоджені п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також зазнали руйнувань адміністративні будівлі, магазини, стільникова вежа, господарська споруда та газопровід. Пошкоджені й приватні автомобілі.

Крім того, минулої доби зі звільнених громад Херсонщини евакуювали дев’ятьох людей.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies