Полювання на «Бандеролі»

Знайти офіційну і точну цифру щодо застосованих противником «Бандеролей» за вересень дуже складно, Командування Повітряних сил зазвичай повідомляє про кількість у розрізі окремих атак, а не місячний підсумок. Аналіз цих повідомлень показує три збиті «Бандеролі» 2 вересня, шість – 6-го, одну – 12-го. Були згадки про застосування в ударі у ніч на 9 вересня з акваторії Азовського моря та в ніч на 11 вересня з Білгородської області. Є згадки про приліт «Бандеролей» по Дніпропетровщині 2, 3, 5 і 6 вересня) та інші епізоди. Будівля Національної поліції в Житомирі також була уражена саме «Бандероллю».

Фото: змі окупантів Ракета S8000 «Бандероль» на наземній пусковій

Що таке «Бандероль»?

Є багато різних оцінок, але найбільш об’єктивною слід вважати «малогабаритна крилата ракета повітряного базування».

Боєприпас зайняв вільну проміжну нішу між дешевими ударними БПЛА типу «Герань-2» та більш дорогими крилатими ракетами «повітря – поверхня» класу Х-39. Ставка на масовість, невисоку вартість і достатню точність дозволила отримати високоточну зброї оперативної ланки, яка не потребує застосування оперативно-тактичної або стратегічної авіації. Дальність польоту «Бандеролі» дозволяє авіації завдавати ударів з поза меж зони дії ППО.

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Розробником S8000 «Бандероль» є компанія АТ «Кронштадт» (Дубна Московської обл.), (група «Кронштадт», раніше пов’язана з «Транзас» і АФК «Система»). Ракета має довжину близько 5 м, корпус – діаметром 30 см, складні крила розмахом 2,2 м, дальність польоту – до 500 км (залежить від способу запуску та висоти), швидкість – 550 км/год, але може й 650 км/год, бойова частина – осколково-фугасна вагою 114,3 кг, з котрих 29,5 кг – суто вибухівка.

Планер «Бандеролі» дуже схожий на американський AGM-158 JASSM, навігаційна система – комбінована (супутникова ГЛОНАСС/GPS та інерціальна системи, сигнал захищається завадозахищеним восьмиканальним приймачем «Комета-М8»). Двигун – китайський, турбореактивний Swiwin SW800Pro-A95 (тяга до 81,6 кгс, маса близько 8,5 кг, пальне – авіагас, в баку 50-65 кг. Якщо кому треба – є на AliExpress).

Фото: Gemini_Generated_Image

Попри санкції, в ракеті використані Ракета активно використовує іноземні комплектуючі: сервоприводи – південнокорейські Dynamixel або Robotis, акумулятори – японська Murata, шестиосевий інерціальний вимірювальний блок IMU з датчиком руху MEMS (триосевий гіроскоп і триосевий акселерометр) – виробництва InvenSense (США), мікроконтролер - виробництва компанії STMicroelectronics (Швейцарія), радіомодем RFD900x - австралійської компанії RF Design.

Ракета поводиться у польоті, як годиться крилатій ракеті, але на відміну від Х-101, 3м14 «Калібр», Х-69 здатна повертати з меншим радіусом та зберігає при цьому типову для родичів по класу траєкторію польоту на низькій висоті.

Виробничі можливості АТ «Кронштадт» – 60-90 ракет на місяць. «Бандероль» позиціонується як відносно дешевий засіб ураження середньої дальності: західні експерти оцінюють вартість ракети в $16 тис., російські – в 50-150 тисяч, що і зрозуміло – бюджет сам себе не вкраде. Але це все одно значно дешевше західних аналогів, таких як Storm Shadow або SCALP-EG.

Фото: тг-канал СергійFlash Носій ракети «Бандероль» БПЛА «Оріон»

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Офіцери, які безпосередньо ведуть протиповітряні бої, кажуть, що сьогодні противник має три способи запуску «Бандеролей» – з БпЛА «Оріон» (він же – «Іноходець». БПЛА несе одну «Бандероль») виробництва тієї ж компанії «Кронштадт», з вертольотів Мі-28н (до чотирьох «Бандеролей» за виліт, як правило дві-чотири) та з наземних пускових установок. Запуск з БПЛА дає максимальну дальність польоту. Згадки про наземні пискові появилися у 2025, але загрозливо поширилися в 2026. Вони компактні, мобільні, іноді на базі пікапів або причепів. Пуск з землі вимагає наявність твердопаливного прискорювача. Пуск з вертольотів – та сама методика, що й БПЛА, але швидкість розгону менша, висота пуску – також. Наземний і вертолітний пуск забезпечують дальність стрільби десь біля 400 км.

Ракету можна масово розміщати на підвісах літаків Су-24, Су-34, Су-35.

Основними позиційними районами, звідки по Україні б’ють «Бандеролями», – в Криму, хоча фіксували запуски з Білгородської, Брянської, Курської областей. Як правило, для масованих ударів по нашому півдню (в напрямку Одещини, Миколаївщини та далі вглиб України) ворог застосовує масовані пуски з прибережних районів над акваторією Чорного моря та з наземних пускових в Криму.

Коли ворогу стає геть важко, носії діють з узбережжя Азовського моря, використовуючи аеродроми в Ростовській області (Зерноград) та Краснодарському краї (Коренівськ), звідки або атакують південь України, або перелітають в Крим, де з майданчиків підскоку атакують цілі в глибині української території. Днями крилаті ракети, зокрема і «Бандеролі», рухалися на Чорноморськ вздовж узбережжя Чорного моря з Херсонської області через Миколаївську та Одеську, тобто ворог максимально ускладнює можливість виявлення як носіїв, що виходять на рубежі пуску (треба ж чим вище забратися!), так і засобів повітряного нападу на маршрутах.

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Фото: defence-ua.com російське військово-промислове підприємство 'Кронштадт' у Дубні на півночі Московської області, спеціалізується на виробництві БПЛА 'Орион' та ракети-дрона 'Бандероль'

Сили оборони наполегливо і системно працюють над зменшенням ефективності застосування «Бандеролей», для чого відвідали 28 травня минулого року завод «Кронштадт» у Дубні. Ударні БПЛА «Лютий» та FP (точно не відомо котрий) влучили в новий виробничий цех, де збирають «Оріони» і «Бандеролі». Була зафіксована потужна пожежа всередині приміщень. Удар ініціював подальші фінансові проблеми компанії: за підсумками 2025 року «Кронштадт» задекларував збитки близько 4,5 млрд рублів, а в 2026 році навіть фігурували повідомлення про ризики банкрутства. Але поки – 60-90 ракет на місяць…

Ведеться робота по винищенню носіїв. Так, у ніч на 23 червня Сили безпілотних систем завдали удару по аеродрому «Керч» та знищили три БпЛА «Оріон». 2 липня підрозділ ГУР МО «Кабул 9» завдав повторного удару по аеродрому «Керч» та знищив ще два «Оріони». У липні «Альфа» СБУ впродовж тижня кошмарила аеродром «Джанкой», де знищила ретранслятори для «Оріонів», склади техніки та зброї 39-го вертолітного полку 27-ї авіадиізії противника, котрий є головним експлуатантом вертольотів Мі-28н. Також завдавалися удари по аеродрому «Кіровське» (база номер 2 після Джанкою), але деталі не відомі. Головні зусилля зосереджені на виявленні і знищенні рідкісних і дорогих «Оріонів».

Для зберігання, підготовки та запуску носіїв «Бандеролей» ворог також може використовувати аеродроми «Бельбек», «Кача», «Саки», тимчасові та імпровізовані майданчики, наприклад, у районі Арабатської стрілки. Робота нашою розвідкою проводиться дуже масштабна. Кажуть, у західному Криму вже не лишилося каменя, під котрим не шукали б «Бандероль» чи її носія.