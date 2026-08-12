ГУР: Росія здатна виготовляти до 80 ракет "Бандероль" на місяць

Ворог активно застосовують їх під час атак на південь України.

Росія здатна виготовляти до 80 ракет S8000 "Бандероль" на місяць

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає "Мілітарний".

Ракету "Бандероль" спроєктувало та виготовило АТ "Кронштадт". Максимальна швидкість ракети становить 620–650 км/год, а крейсерська – 520–560 км/год. Росіяни активно застосовують її проти півдня України, особливо – з окупованого Криму.

Для забезпечення заявлених темпів виробництва російські підприємства працюють у три зміни. Також для виготовлення боєприпасів Росія використовує західні компоненти. За даними ГУР, такі компоненти потрапляють до РФ через посередників, серед яких є компанії, пов’язані з російськими олігархами та підприємствами оборонно-промислового комплексу.

"Таким чином, російський ВПК зберігає можливість масштабувати виробництво «Бандеролей», попри санкційні обмеження та необхідність отримувати частину компонентів через складні ланцюги постачання", – йдеться в повідомленні.