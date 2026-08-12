Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
ГоловнаСуспільствоЖиття

ГУР: Росія здатна виготовляти до 80 ракет "Бандероль" на місяць

Ворог активно застосовують їх під час атак на південь України. 

ГУР: Росія здатна виготовляти до 80 ракет "Бандероль" на місяць
Деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Фото: ГУР

Росія здатна виготовляти до 80 ракет S8000 "Бандероль" на місяць

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає "Мілітарний".

Ракету "Бандероль" спроєктувало та виготовило АТ "Кронштадт". Максимальна швидкість ракети становить 620–650 км/год, а крейсерська – 520–560 км/год. Росіяни активно застосовують її проти півдня України, особливо – з окупованого Криму.

Для забезпечення заявлених темпів виробництва російські підприємства працюють у три зміни. Також для виготовлення боєприпасів Росія використовує західні компоненти. За даними ГУР, такі компоненти потрапляють до РФ через посередників, серед яких є компанії, пов’язані з російськими олігархами та підприємствами оборонно-промислового комплексу.

"Таким чином, російський ВПК зберігає можливість масштабувати виробництво «Бандеролей», попри санкційні обмеження та необхідність отримувати частину компонентів через складні ланцюги постачання", – йдеться в повідомленні. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies