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Росіяни вранці атакували склад у Броварському районі

Одна людина отримала поранення. 

Росіяни вранці атакували склад у Броварському районі
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

Вранці 12 серпня Росія атакувала Броварський район. Внаслідок дронової атаки є ушкодження складських будівель. 

Травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. 

«Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Більш детальна інформація згодом», – сказав він.

Атака на столичний регіон триває із самого ранку. Ворог б'є дронами. Моніторингові канали повідомляли, що є підвищенна загроза атак балістикою Київської області. 

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