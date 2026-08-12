Росіяни вранці атакували склад у Броварському районі

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Вранці 12 серпня Росія атакувала Броварський район. Внаслідок дронової атаки є ушкодження складських будівель.

Травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

«Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Більш детальна інформація згодом», – сказав він.

Атака на столичний регіон триває із самого ранку. Ворог б'є дронами. Моніторингові канали повідомляли, що є підвищенна загроза атак балістикою Київської області.