FT: Венс попросив Україну припинити удари по неросійських танкерах у порту Новоросійська

Київ погодився не атакувати інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна за умови, що ці кораблі не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі.

Україна припинила інтенсивну кампанію дронових ударів по нафтових танкерах у російському порту Новоросійськ у Чорному морі після прохання віцепрезидента США Джея Ді Венса наприкінці липня.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських чиновників.

У Вашингтоні занепокоєні тим, що атаки на танкери, які перевозять нафту з Казахстану до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську, дестабілізують нафтові ринки та завдають шкоди американським компаніям.

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Венс попросив президента України Володимира Зеленського припинити атаки під час телефонної розмови 31 липня.

З того часу Україна не завдавала ударів по танкерах поблизу термінала КТК. Це підтверджують посадовці та аналіз відкритих даних, проведений FT.

Зазначається, що Київ погодився не атакувати інфраструктуру КТК та неросійські судна за умови, що ці кораблі не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі.

“Ми дуже уважно дослухаємося до наших американських партнерів”, – сказав високопоставлений український чиновник.

Він додав, що Київ створив відповідні “механізми” у відповідь на запит США. За його словами, тема КТК є “регулярною частиною діалогу з урядами США та Казахстану”.

Американські енергетичні гіганти Chevron та ExxonMobil володіють частками в КТК, який є основним експортним маршрутом нафти з Казахстану, та в західних казахстанських нафтових родовищах, що його обслуговують. Chevron володіє 50% Тенгізу – найбільшого родовища країни, тоді як Exxon має 25%.

Посадовець США підтвердив, що адміністрація просила Україну припинити атаки на неросійські судна в Чорному морі, а також на інфраструктуру КТК.