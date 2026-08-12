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Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 461 660 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 461 660 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 461 660 (+1 260) 
  • танків – 12 259 (+0) 
  • бойових броньованих машин – 25 127 (+7)
  • артилерійських систем – 47 773 (+60)
  • РСЗВ – 2 022 (+2)
  • засоби ППО – 1 561 (+1) 
  • літаків – 439 (+0) 
  • гелікоптерів – 354 (+0)
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13) 
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 456 339 (+1 767) 
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) 
  • кораблі / катери  35 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 132 931 (+388) 
  • спеціальна техніка – 4 516 (+2). 

Дані уточнюються

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