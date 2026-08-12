Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 461 660 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 461 660 (+1 260)
- танків – 12 259 (+0)
- бойових броньованих машин – 25 127 (+7)
- артилерійських систем – 47 773 (+60)
- РСЗВ – 2 022 (+2)
- засоби ППО – 1 561 (+1)
- літаків – 439 (+0)
- гелікоптерів – 354 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 456 339 (+1 767)
- крилаті ракети – 5 007 (+0)
- кораблі / катери 35 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 132 931 (+388)
- спеціальна техніка – 4 516 (+2).
Дані уточнюються