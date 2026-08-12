Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 461 660 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 461 660 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.26 склали:

особового складу – близько 1 461 660 (+1 260)

танків – 12 259 (+0)

бойових броньованих машин – 25 127 (+7)

артилерійських систем – 47 773 (+60)

РСЗВ – 2 022 (+2)

засоби ППО – 1 561 (+1)

літаків – 439 (+0)

гелікоптерів – 354 (+0)

наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 456 339 (+1 767)

крилаті ракети – 5 007 (+0)

кораблі / катери 35 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 132 931 (+388)

спеціальна техніка – 4 516 (+2).

Дані уточнюються