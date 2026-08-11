Найбільший у Росії нафтохімічний комплекс зупинив роботу після атаки дронів

На нього припадає близько 40% усього російського виробництва скрапленого газу.

Найбільший у Росії нафтохімічний комплекс «ЗапСібНафтохім», який належить компанії «Сибур» у Тобольську Тюменської області, зазнав пошкоджень внаслідок атаки українських безпілотників.

У результаті обстрілу підприємство повністю зупинило свою роботу на невизначений термін, оскільки фахівці наразі оцінюють масштаби руйнувань та їхні наслідки, передає Reuters.

Місцева влада підтвердила факт пожежі на промисловому об'єкті в регіоні після атаки БпЛА.

Зупинка заводу вже вплинула на ринок, адже на біржі припинили пропонувати обсяги скрапленого газу з Тобольська, хоча раніше там щодня продавали близько 4 тисяч тонн технічної пропаново-бутанової суміші.

Це підприємство є критично важливим для економіки РФ, оскільки воно виробляє близько 6 мільйонів тонн скрапленого газу на рік, а це близько 40% від усього російського виробництва. Майже половину цього обсягу компанія використовує як сировину для власного нафтохімічного виробництва.