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У ССО підтвердили ураження найбільшого нафтохімічного комплексу РФ у Тобольську (доповнено)

Дрони подолали понад 2000 км

У ССО підтвердили ураження найбільшого нафтохімічного комплексу РФ у Тобольську (доповнено)
Фото: Сили спецоперацій

Підрозділи DeepStrike Сил спецоперацій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Чорна Іскра" уразили нафтохімічний комплекс "ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області РФ. Відстань до цілі становила понад 2000 кілометрів.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій України.

За інформацією ССО, внаслідок атаки на території підприємства зафіксували пожежі та руйнування. У Силах спеціальних операцій зазначили, що операцію проводили підрозділи DeepStrike у взаємодії з повстанським рухом "Чорна Іскра".

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"ЗапСибНефтехим" розташований у Тобольську Тюменської області та є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії. Підприємство належить до стратегічних об'єктів хімічної промисловості РФ.

Також у Генштабі підтвердили ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства.

Потужність ЦГФУ становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств РФ та Європи.

Комплекс виробляє базову сировину для широкого спектра промислової продукції. Частина продукції нафтохімічної галузі може використовуватися у виробництві матеріалів та компонентів, необхідних для оборонно-промислового сектору.

У ССО наголосили, що продовжують здійснювати далекобійні удари по військово-економічному сектору Росії.

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