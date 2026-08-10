У Нікополі через атаку РФ загинула людина, ще троє отримали поранення

Російські війська атакували житловий сектор Нікополя на Дніпропетровщині. Є загибла та поранені.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог вдарив по житловому кварталу. Пошкоджені приватні будинки. Одна людина загинула. Ще троє дістали поранень", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки 76-річного чоловіка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
- Увечері та вночі 10 серпня армія Росії понад 20 разів била по трьох районах Дніпропетровської області дронами та артилерією.