У Нікополі через атаку РФ загинула людина, ще троє отримали поранення

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Російські війська атакували житловий сектор Нікополя на Дніпропетровщині. Є загибла та поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог вдарив по житловому кварталу. Пошкоджені приватні будинки. Одна людина загинула. Ще троє дістали поранень", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки 76-річного чоловіка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.