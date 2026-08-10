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У Нікополі через атаку РФ загинула людина, ще троє отримали поранення

Пошкоджені приватні будинки.

У Нікополі через атаку РФ загинула людина, ще троє отримали поранення
наслідки атаки РФ по Нікополю
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували житловий сектор Нікополя на Дніпропетровщині. Є загибла та поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог вдарив по житловому кварталу. Пошкоджені приватні будинки. Одна людина загинула. Ще троє дістали поранень", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок атаки 76-річного чоловіка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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