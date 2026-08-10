«Нова пошта» заявила, що звільнила працівників, які виштовхали з відділення собаку у спеку. Але вирішила дати їм шанс

Через три дні після повідомлення СЕО компанії назвав рішення про розрив співпраці невірним.

В соцмережах поширили відео, на якому працівники «Нової пошти» в Слов'янську (уточнено) шваброю виштовхують з відділення безпритульного собаку. Очевидці кажуть, що у той час надворі було +37 градусів.

Інцидент прокоментувала «Нова пошта» в Instagram.

У компанії наголосили, що відео стало «шоком» і суперечить її цінностям. Там зазначили, що завершують внутрішнє розслідування.

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«"Нова пошта"» – це pet-friendly простір. У деяких наших відділеннях живуть врятовані котики, які стали улюбленцями клієнтів, ми встановлюємо поїлки для тварин, взимку впускаємо грітись, а на фірмових коробках зображені тваринки як символ турботи», – йдеться у повідомленні.

Компанія заявила, що співпрацю з працівниками, які фігурують на відео, припинили. Також компанія розшукує тварину, щоб оплатити її обстеження та, за потреби, лікування.

«Нова пошта» повідомила, що проведе додаткові інструктажі для співробітників щодо поводження з тваринами, аби подібні випадки не повторилися.

Оновлено 10 серпня. Згодом СЕО компанії Євген Тафійчук у Facebook назвав рішення про звільнення працівників неправильним.

«Їхній вчинок був неправильним. Але я переконаний: якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися – їй потрібно дати шанс», – сказав він.