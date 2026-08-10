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Міноборони: українські військові у липні уразили 14 мостів та десятки військових об’єктів РФ

Серед основних цілей були транспортні маршрути, ППО, радіолокаційні станції, об’єкти дронової інфраструктури та склади.

Міноборони: українські військові у липні уразили 14 мостів та десятки військових об’єктів РФ
Фото: Міноборони

У липні Сили оборони України продовжили кампанію middle strike по оперативному тилу та логістичній інфраструктурі російських військ. Серед основних цілей були транспортні маршрути, ППО, радіолокаційні станції, об’єкти дронової інфраструктури та склади.

Про це повідомило Міноборони України.

Одним із пріоритетних напрямів стала транспортна інфраструктура. За даними Міноборони, протягом липня українські сили уразили 14 залізничних та автомобільних мостів, шляхопроводів і понтонних переправ, які російські війська використовували для військової логістики.

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Зокрема, йдеться про об’єкти у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також на території тимчасово окупованого Криму.

За оцінкою Міноборони, ураження транспортних артерій ускладнює перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів російської армії.

Протягом місяця Сили оборони також завдавали ударів по російських системах протиповітряної оборони та радіолокаційних станціях.

Серед заявлених цілей – ЗРК С-400, «Бук», «Панцир-С2», радіолокаційні станції «Небо-У» та «Буссоль-С», а також комплекси радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН» і «Поле-21».

У Міноборони зазначають, що виведення з ладу таких систем створює можливості для подальшого застосування української авіації та ракетних військ.

Ще одним напрямом стали об’єкти, пов’язані з використанням ударних та розвідувальних безпілотників.

За даними відомства, у липні уразили понад 10 пунктів управління БПЛА, бази підготовки та запуску дронів, а також місця дислокації операторів.

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Також повідомляється про ураження ретрансляторів для безпілотників типу «Герань» та «Гербера» у Криму і на Херсонщині.

Окремо Міноборони повідомило про удари по авіаційній інфраструктурі в окупованому Криму. Зокрема, на аеродромі «Саки» були уражені ангари, де, за даними відомства, пошкоджено або знищено щонайменше сім літаків Су-30, Су-30СМ та Су-24.

Протягом липня українські сили також уражали склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, паливну інфраструктуру та інші військові об’єкти.

Серед них – нафтовий термінал «ТЕС-Термінал-1» у Керчі, нафтобазу в Шахтарську, об’єкти «Чорноморнафтогазу» в Криму, ешелон із паливом поблизу Токмака та російський танкер у Чорному морі.

Також повідомляється про ураження виробничого цеху авіаційного заводу в Євпаторії та координаційного центру ФСБ РФ на Херсонщині.

У Міноборони зазначають, що системне ураження логістики, ППО, засобів РЕБ, паливної та дронової інфраструктури має на меті послабити спроможність російських військ забезпечувати бойові дії.

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