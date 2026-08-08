Власне житло у кредит: плюси і мінуси державної програми єОселя

Державна програма пільгового кредитування єОселя запрацювала у жовтні 2022 року. З того часу вона часто зазнавала змін. У цьому матеріалі розбираємось, як діє програма, для кого підходить та які переваги має.

Фото: LB.ua

Хто може скористатися державною програмою?

Упрограмі передбачені дві категорії позичальників, які мають різну відсоткову ставку річних виплат. Військовослужбовці, включаючи мобілізованих, представники правоохоронних органів, ветерани (згідно зі змінами в програмі з 17.07.2026 року), а також працівники державних і комунальних закладів медицини, освіти та науки можуть розраховувати на 3% річних.

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У той же час, внутрішньо переміщені особи, а також інші громадяни, які не мають власного житла, можуть отримати кредит під 7% річних.

Відсоткові ставки 3% та 7% фіксуються на перші 10 років, після чого зростають на 3%.

З 17 липня ц. р. у програмі запровадили зміни і розширили перелік українців, які можуть взяти позику під 3% річних. Вони стосуються ветеранів війни, сімей загиблих захисників.Тепер перелік категорій, яким доступна програма під 3%, виглядає так:

Військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, прокурори системи прокуратури України, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, детективи, старші детективи та особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу БЕБ, поліцейські, військовослужбовці, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, а також члени сімей всіх зазначених осіб;

Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, прокурори системи прокуратури України, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, детективи, старші детективи та особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу БЕБ, поліцейські, військовослужбовці, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, а також члени сімей всіх зазначених осіб; Ветерани війни – учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, сім’ї загиблих ветеранів війни, а також сім’ї загиблих захисників і захисниць України;

– учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, сім’ї загиблих ветеранів війни, а також сім’ї загиблих захисників і захисниць України; Медичні працівники – фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

– фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності; Педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності;

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності.

Фото: shtab.info

Окрім належності до цих категорій, варто також врахувати окремі вимоги програми.

Бути платоспроможним громадянином України віком від 18 до 65 років на момент погашення кредиту; Не мати іншого житла, або воно: — менше ніж 52,5 м² для однієї особи, або 73,5 м² для сім'ї з двох чи трьох осіб і 21 м² на кожного наступного члена сім’ї додатково (ваш чоловік/дружина та діти до 21 року, що проживають з вами); — розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території. Крім тієї, що розташована в районі проведення активних бойових дій та на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, знищена /пошкоджена. Не здійснювали відчуження житлової нерухомості впродовж останніх 36 місяців, сумарна площа яких разом із площею житла, яке є у власності сім’ї, перевищує 52,5 м² — для сім’ї з однієї особи або 73,5 м² — для сім’ї з двох або трьох осіб та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї. Не були фігурантом санкційних списків. Не брали участі в інших державних програмах.

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Оновлення програми від 17 липня також дозволило розраховувати на більшу площу при виборі житла.

Для квартир: 52,5 м² — на сім’ю з однієї особи, 73,5 м² — на сім’ю з двох або трьох осіб та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 115,5 м² незалежно від кількості членів сім’ї.

Для будинків: 62,5м² — на сім’ю з однієї особи, 83,5 м² — на сім’ю з двох або трьох осіб та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 125,5 м² незалежно від кількості членів сім’ї.

Чи є вимоги до віку житла?

Вимоги до віку житла залежать від категорії позичальника:

Військовослужбовці, силовики, медики, педагоги, науковці та ветерани: у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях можна обирати новобудови або житло віком до 20 років; в інших регіонах — лише об’єкти віком до 3 років.

у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях можна обирати новобудови або житло віком до 20 років; в інших регіонах — лише об’єкти віком до 3 років. Внутрішньо переміщені особи : дозволено купувати житло віком до 20 років у будь-якому регіоні, де діє програма.

дозволено купувати житло віком до 20 років у будь-якому регіоні, де діє програма. Інші категорії: лише новобудови або житло, здане в експлуатацію не більше 3 років тому.

Фото: premier-odessa.com.ua Новобудови Одеси

Як стати учасником програми?

Отримати кредит на житло від держави можна в п’ять кроків:

Подати заявку у додатку Дія. Отримати пропозиції від банків та обрати одну з них. Знайти житло, яке б хотіли б придбати, та яке відповідає вимогам. Пройти перевірку даних та документів у банку. Укласти договори — з банком та купівлі-продажу на квартиру.

Як розрахувати вартість житла та суму кредиту?

Давайте уявимо ситуацію — ви вирішили придбати житло у кредит в Одеській області. Ознайомились з усіма деталями програми, обрали житло площею 52,5 м², оскільки квартиру купуєте одноосібно. Наступний крок – розрахувати нормативну власність житла. Для цього знайшли опосередковану вартість житла за регіонам України, визначену Мінрозвитком для Одеської області, та помножити на коефіцієнт 2.

Для того, щоб зрозуміти, яку суму першого внеску доведеться сплатити та які будуть щомісячні платежі, можна скористатися онлайн калькулятором від ПриватБанку.

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Позичальникам варто врахувати й інші обов’язкові платежі:

Разова оплата 1% суми кредиту — комісія за надання кредиту;

Разовий платіж — збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Разова оплата послуг оцінювача та нотаріуса.

Щорічно 0,25% вартості житла страхування нерухомого майна.

Окремі категорії внутрішньо переміщених українців, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися житловим ваучером, аби покрити вартість першого внеску.

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Програма єОселя — це можливість отримати житло в кредит в Україні без шаленої переплати. Звичайні комерційні іпотеки зараз стартують від 15–18% річних, що робить їх непідйомними. Перевагою також є те, що мінімальний перший внесок становить від 20% від вартості нерухомості та довгий строк кредитування, виплати можна розділити на термін до 20 років. Це значно мінімізує фінансове навантаження на місячний бюджет сім'ї.