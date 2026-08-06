​У Києві жінку засудили на 9 років за теракт, через який постраждав військовий

Жінка погодилася за 1 500 доларів США виконати завдання куратора з РФ.

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Суд визнав винною 24-річну киянку у скоєнні теракту на столичній Оболоні. Суд призначив їй 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, обвинувач довів, що жінка погодилася за 1 500 доларів США виконати завдання куратора з РФ. За його інструкціями вона виготовила вибуховий пристрій і заклала його під днище автомобіля Land Rover, яким користувався військовослужбовець.

Для фіксації моменту вибуху обвинувачена залишила неподалік мобільний телефон із увімкненою камерою.

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Вранці 4 січня цього року, коли нацгвардієць, який приїхав до Києва у відпустку, відчинив багажник автомобіля, вибуховий пристрій спрацював.

Унаслідок вибуху 30-річний військовий дістав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги. Також постраждала жінка, яка перебувала поруч.

Автомобіль Land Rover знищений. Крім того, пошкоджений припаркований неподалік автомобіль Daewoo.

Фото: Офіс генпрокурора Знищений автомобіль військового

Киянку затримали невдовзі після вибуху та повідомили їй про підозру.

Її дії кваліфікували як вчинення терористичного акту, тобто вчинення вибуху, який створював небезпеку для життя, здоров’я людини та заподіяв значну майнову шкоду, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 258 КК України).

Обвинувачена у вчиненому розкаялась. Її засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.