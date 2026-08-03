Прокуратура розслідує знищення росіянами унікальної Свято-Введенської церкви на Херсонщині

Споруда зберігалася майже 300 років, однак росіяни знищили культурну пам'ятку.

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На Херсонщині прокуратура документує воєнний злочин після знищення росіянами унікального храму в Бериславі.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом знищення російськими військовими Свято-Введенської церкви в Бериславі Херсонської області. Кримінальне провадження відкрито за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, 1 серпня близько 18:00 російські військові атакували Берислав трьома безпілотниками із запалювальною сумішшю. Внаслідок удару повністю згоріла будівля Свято-Введенської церкви – пам'ятки архітектури національного значення.

У прокуратурі наголосили, що храм був унікальною пам'яткою української сакральної архітектури XVIII століття. Його звели у 1725 році з дуба без використання жодного металевого цвяха.

У 1782 році козаки перевезли церкву Дніпром у розібраному вигляді з Переволочанської фортеці на Полтавщині до Берислава. Свято-Введенська церква вважалася одним із найдавніших дерев'яних храмів півдня України та унікальним зразком традиційного українського церковного зодчества.

Як зазначають правоохоронці, споруда пережила численні історичні випробування і зберігалася майже 300 років, однак була знищена внаслідок російської атаки.