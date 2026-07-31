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У справі незаконної передачі лісу для «дачі Медведчука» оголосили про нову підозру

Депутата Свалявської міськради підозрюють у службовій недбалості. 

У справі незаконної передачі лісу для «дачі Медведчука» оголосили про нову підозру
У справі "дачі Медведчука" оголосили нову підозру
Фото: Офіс генпрокурора

У справі незаконної передачі  226 га лісу для «дачі Медведчука» на Закарпатті оголосили про нову підозру.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, у межах розслідування 22 липня повідомили про підозру у службовій недбалості колишньому директору філії «Свалявське лісове господарство» ДП «Ліси України», який наразі є депутатом Свалявської міської ради (ч. 2 ст. 367 КК України).

Ексчиновник став сьомим підозрюваним у цій справі. За даними слідства, упродовж 2022 – 2024 років він не забезпечив належного контролю за використанням земель лісового фонду та не вжив заходів для припинення їх нецільового використання.

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На даному етапі до суду вже скерували обвинувальні акти щодо трьох посадовців, яких слідство вважає причетними до незаконного використання земель для приватної резиденції. Йдеться про начальника обласного та екскерівників Воловецького і Свалявського лісових господарств, які, знаючи про цільове призначення земель, погодили та уклали договори, що дозволило використовувати державний ліс для потреб маєтку. Досудове розслідування щодо ще трьох осіб триває.

Залежно від ролі кожного з причетних їм інкримінували самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб, зловживання владою та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

Йдеться про лісовий масив площею 226 гектарів, на якому збудовано комплекс «Ведмежа Діброва». Територію огородили триметровим парканом завдовжки близько восьми кілометрів, обмеживши доступ громадян і працівників лісового господарства. На ділянці розміщені будівлі, дороги та інші об’єкти інфраструктури.

Незаконне будівництво на Закарпатті
Фото: Офіс генпрокурора
Незаконне будівництво на Закарпатті

За розрахунками ДП «Ліси України», вартість цих земель становить близько 2,5 млрд грн.

Крім того, у судах триває розгляд позовних заяв прокуратури про скасування незаконних договорів тимчасового користування лісом, скасування їх незаконної оренди, а також повернення державі повного контролю над цими землями.

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