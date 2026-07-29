Мешканку прифронтового Лимана затримали у травні цього року.

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За матеріалами СБУ суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жительці Донеччини, яка співпрацювала з російськими окупантами. Вона переховувала військовослужбовця РФ та передавала інформацію про розташування українських військових.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, контррозвідка затримала 58-річну безробітну мешканку прифронтового Лимана у травні цього року. Під час спецоперації українські військові також ліквідували російського окупанта з позивним "Шаман", якому жінка надавала прихисток.

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Слідство встановило, що під час одного зі штурмів російський військовий проник на околицю Лимана, де познайомився із жінкою та залучив її до співпраці. Вона переховувала окупанта у порожньому сусідньому будинку.

Згодом російський військовий почав використовувати інформаторку для коригування обстрілів українських позицій. Жінка повідомляла йому відомі їй місця дислокації українських захисників, після чого окупант передавав координати своєму підрозділу по радіозв'язку.

Суд визнав обвинувачену винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.