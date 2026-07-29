Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ГоловнаПраво

До 15 років ув'язнення засудили жительку Донеччини, яка переховувала російського військового та коригувала удари по ЗСУ

Мешканку прифронтового Лимана затримали у травні цього року.

До 15 років ув'язнення засудили жительку Донеччини, яка переховувала російського військового та коригувала удари по ЗСУ
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жительці Донеччини, яка співпрацювала з російськими окупантами. Вона переховувала військовослужбовця РФ та передавала інформацію про розташування українських військових.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, контррозвідка затримала 58-річну безробітну мешканку прифронтового Лимана у травні цього року. Під час спецоперації українські військові також ліквідували російського окупанта з позивним "Шаман", якому жінка надавала прихисток.

Реклама

Слідство встановило, що під час одного зі штурмів російський військовий проник на околицю Лимана, де познайомився із жінкою та залучив її до співпраці. Вона переховувала окупанта у порожньому сусідньому будинку.

Згодом російський військовий почав використовувати інформаторку для коригування обстрілів українських позицій. Жінка повідомляла йому відомі їй місця дислокації українських захисників, після чого окупант передавав координати своєму підрозділу по радіозв'язку.

Суд визнав обвинувачену винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies