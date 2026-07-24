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Прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра заочно засудили до 15 років тюрми

Суд посилив заочний вирок пропагандисту "медведчуківського" телеканалу.

Прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра заочно засудили до 15 років тюрми
Фото: СБУ

Суд "посилив" заочний вирок політексперту телеканалів Медведчука пропагандисту Михайлу Шпіру із 10 до 15 років тюрми.

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки та прокуратури до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засуджено прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра.

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Відповідно до матеріалів провадження, ще до повномасштабного вторгнення цей фігурант як "політексперт" регулярно виступав на телеканалах Медведчука та поширював кремлівські меседжі.

У 2020 році Шпір втік до Москви і з початком повномасштабної війни став одним із головних рупорів Кремля, публічно підтримуючи путіна в збройній агресії проти України.

Після захоплення Херсона окупанти призначили його "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" місцевої окупаційної адміністрації.

На цій "посаді" Михайло Шпір насаджував ворожий режим, поширював їхні тези, а під час втечі рашистів із правобережжя Херсона санкціонував підрив російськими військами телекомунікаційних веж. Таким чином він хотів залишити місцеве населення без мовлення та зв’язку.

За системну роботу в інтересах РФ улітку 2023 року він отримав від рашистів медаль "учасника спеціальної воєнної операції".

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав фігуранта винним за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Раніше, у червні 2023 року, Шпір уже отримав заочний вирок – 10 років тюрми з конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність України. Тепер суд замінив це покарання 15-річним ув'язненням, яке зрадник відбуватиме з моменту затримання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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