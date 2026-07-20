Українські військовослужбовці повідомили про підозру російському судді, який дав українському військовослужбовцю 16 років увʼязнення.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там розповіли, що у жовтні 2024 року український військовослужбовець виконував бойове завдання поблизу населеного пункту Ольгівка Курської області РФ, де потрапив у полон. Відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими він набув статусу військовополоненого та перебував під захистом міжнародного гуманітарного права.

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Попри це слідчий комітет Росії незаконно відкрив щодо українського захисника кримінальну справу. Його звинуватили у нібито вчиненні «терористичного акту, вчиненого групою осіб за попередньою змовою, що спричинив тяжкі наслідки», після чого обвинувальні матеріали передали до військового суду РФ.

Встановили, що суддя точно знав про статус українського військовослужбовця як військовополоненого, який відповідно до норм міжнародного гуманітарного права не міг бути притягнутий до кримінальної відповідальності виключно за законну участь у бойових діях під час міжнародного збройного конфлікту.

Попри це чиновник розглянув сфабриковане кримінальне провадження та ухвалив незаконний обвинувальний вирок, яким призначив українському військовополоненому покарання у вигляді 16 років позбавлення волі.

Це порушує право військовополоненого на справедливий судовий розгляд, гарантоване нормами міжнародного гуманітарного права.

«Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань та Департаменту кримінального аналізу Нацполіції задокументували обставини відкриття та розгляду сфабрикованого кримінального провадження щодо українського захисника й встановили особу, причетну до вчинення воєнного злочину. Ним виявився громадянин рф — суддя 2-го Західного окружного військового суду рф», – розповіли у Нацполіції.

На підставі зібраних доказів росіянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.