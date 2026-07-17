Бойовиків затримали українські військовослужбовці під час бойових дій у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді вину десятьох уродженців Донецької, Луганської областей та АР Крим, які добровільно вступили до окупаційних військ Росії і воювали проти України. Їм присудили по 15 років увʼязнення. Бойовиків затримали українські військовослужбовці під час бойових дій у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.

Як розповів Офіс прокурора, цих людей визнали винними у державній зраді та колабораційній діяльності за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України.

«Засудженим призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – повідомили у пресслужбі ОГП.

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Фото: Офіс генпрокурора Один із зрадників

Фото: Офіс генгпрокурора Один із засуджених

Упродовж 2014–2024 років чоловіки вступили до російських збройних формувань на тимчасово окупованих територіях. Одні добровільно звернулися до так званих «військкоматів» і підписали контракти, інші погодилися служити ворогу в обмін на звільнення зі слідчого ізолятора.

У складі окупаційних підрозділів вони воювали проти сил АТО/ООС та Збройних Сил України. Служили стрільцями, штурмовиками, розвідником-сапером, вогнеметником, оператором-електриком, старшим водієм і навідником гранатометного відділення.

Один із засуджених пройшов шлях від водія у так званій «народній міліції днр» до командира мотострілецького взводу. Він керував підлеглими та організовував перевезення військових вантажів у райони бойових дій.

Засуджені чергували на позиціях російських військ, передавали по радіозв’язку інформацію про розташування українських підрозділів, облаштовували оборонні укріплення, перевозили боєприпаси й провізію та брали участь у штурмах позицій Сил оборони.

Деякі з них навіть після поранень або самовільного залишення підрозділів добровільно поверталися до окупаційного війська і знову брали участь у бойових діях проти України.