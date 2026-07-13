ВАКС визнав винним екснардепа-втікача Андрія Деркача у держзраді, йому присудили 15 років

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 13 липня визнав винним екснардепа-втікача Андрія Деркача у держзраді та незаконному збагаченні. Йому призначили покарання – 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Судові дебати тривали з 9 по 23 червня. 10 липня сторони скористались правом останніх реплік.

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Прокурор вважав провину Деркача повністю доведеною свідченнями, доказами та експертизами. За даними слідства, у 2019–2020 роках він регулярно зустрічався в Москві з представниками Головного управління Генштабу ЗС Росії, а згодом проводив пресконференції для дискредитації України. Експертизи підтвердили як обговорення хабаря для фінансування цієї діяльності, так і її підривний характер.

Сторона захисники не погоджувалася з позицією прокурора. Адвокати наполягали на недопустимості частини доказів обвинувачення й порушеннях під час досудового розслідування. Захист заперечував співпрацю з ГРУ, вважав дії Деркача законними депутатськими повноваженнями, наголосив на недопустимості частини доказів обвинувачення і просив повністю виправдати підсудного.

За версією слідства, у 2019–2022 роках Деркач отримав щонайменше $567 тис. від російських спецслужб і використав їх для інформаційних атак проти України, зокрема для зриву євроінтеграції та погіршення відносин із західними партнерами. Справу розглядали у ВАКС із грудня 2023 року.

Сам Андрій Деркач не брав участі в судових засіданнях, щодо нього була застосована процедура спеціального судового провадження (in absentia). Зазначається, що за наявною інформацією, Деркач перебуває в Росії, де активно працює та підтримує російський режим.