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Суд заборонив журналістам "Слідство.інфо" публікувати інформацію про нерухомість брата директора ДБР

Журналісти готували до публікації розслідування про 143 обʼєкти нерухомості Олександра Сухачова.

Суд заборонив журналістам "Слідство.інфо" публікувати інформацію про нерухомість брата директора ДБР
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Печерський районний суд Києва заборонив «Слідству.Інфо» поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань, харківського бізнесмена Олександра Сухачова.

Як йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо» та повідомленні Центру протидії корупції, рішення суду зʼявилося 6 липня – тоді, коли готували до публікації розслідування про 143 обʼєкти нерухомості.

Журналісти вбачають у цьому тиск та наступ на свободу слова, оскаржуватимуть рішення та докладуть усіх зусиль, щоб розслідування було опубліковане.

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Журналіст «Слідства.Інфо» та співавтор розслідування Максим Савчук розповів, що робота над матеріалом тривала декілька місяців.

«Знайшли багато цікавого — зокрема, 143 квартири та офісні приміщення, які належали чи належать Сухачову-старшому, а також виявили ниточки, що тягнуться до Державного бюро розслідувань, яке очолює його брат Олексій Сухачов», – зазначив він. 

За його словами, журналістка ЦПК Аліна Стрижак близько двох тижнів тому надіслала запит на коментар до директора ДБР Олексія Сухачова з проханням прокоментувати факти, знайдені журналістами. Схожий запит надіслали і до ТОВ «Парковий-2», яке пов’язане з Олександром Сухачовим.

Замість відповіді на запит компанія звернулася до Печерського суду. Заява надійшла до суду у пʼятницю, 3 липня, а вже у понеділок зранку суддя Печерського суду Сергій Вовк задовольнив заяву ТОВ «Парковий-2». 

«З цього рішення ми розуміємо, що заявники готують позов до суду щодо нашого розслідування, яке ще навіть не вийшло. І, гадаю, для того, щоб воно точно не вийшло, забороняють нам публікувати будь-що про бізнес-діяльність брата очільника ДБР. Певно, вони дуже добре усвідомлюють, скільки цікавого і важливого для суспільства ми знайшли», – повідомила радакторка-засновниця «Слідства.Інфо» Анна Бабінець.

У ЦПК вважають, що так представники влади хочуть заборонити журналістам викривати корупцію. 

«Це пряме обмеження свободи слова та заборона публікувати суспільно важливе розслідування. Ми переконані, що зараз на ЦПК та «Слідство.Інфо» банально тестують інструмент, як заборонити журналістам викривати корупцію. За невиконання цього рішення передбачені штрафи, можливе навіть кримінальне переслідування та ряд інших наслідків. Ми обов’язково будемо його оскаржувати», – вважає виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк.

У матеріалі йдеться, що суддя Вовк вирішив, що публікація в Інтернеті про майновий стан брата Олексія Сухачова, деталі набуття ним об’єктів нерухомості та джерела їх фінансування може завдати фізичній особі невідворотної шкоди, яку буде неможливо виправити після виходу матеріалу. Крім того, на думку суду, це порушить комерційну таємницю ТОВ «Парковий-2». Із рішення суду випливає, що брат директора ДБР не надав дозволу на розголошення інформації про свої 143 об’єкти нерухомості.

«Слідство.Інфо» оскаржуватиме рішення суду та домагатиметься права опублікувати розслідування, яке має суспільне значення.

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