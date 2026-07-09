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«Мені від цього стає страшно»: Айвазовська – про те, що засуджений за держзраду може балотуватися в президенти

Якщо такого кандидата висуне партія і в рішенні суду немає прямої заборони на зайняття конкретних посад, то балотуватися можуть засуджені зрадники. 

«Мені від цього стає страшно»: Айвазовська – про те, що засуджений за держзраду може балотуватися в президенти
Ольга Айвазовська
Фото: скрин відео

В українському законодавстві є прогалина: людина з чинним обвинувальним вироком навіть за державну зраду може балотуватися на президентських виборах, якщо в рішенні суду немає прямої заборони займати певні посади.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«Є ще більша проблема. Для президентських виборів у нас немає обмеження щодо заборони участі у виборах людини, проти якої набрав чинності обвинувальний вирок. Тобто може балотуватись людина, засуджена за державну зраду, якщо вона буде технічно висунута партією, якщо у рішенні суду немає прямої заборони займати певні посади», – сказала вона.

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При цьому, зауважила Айвазовська, Кримінальний кодекс не визначає, яких саме посад може стосуватися така заборона, а виборні посади взагалі не підпадали під люстрацію навіть зразка 2014 року. Цю прогалину вона вважає небезпечнішою за проблему людей з українськими паспортами, які жили на окупованих територіях і ймовірно співпрацювали з окупаційною владою.

«Якщо людина, засуджена за державну зраду, може балотуватись на президентських виборах, мені від цього стає страшно», – наголосила експертка.

На парламентських виборах, за її словами, для засуджених колаборантів є пряма заборона. Робоча група з підготовки законопроєкту про повоєнні вибори також пропонує «м'яку люстрацію»: незасуджені громадяни, які співпрацювали з окупаційною владою, мають повідомляти про це ЦВК на етапі реєстрації, аби виборець ухвалював усвідомлене рішення.

Але для президентських виборів прогалина залишається – а Конституцію під час воєнного стану змінювати не можна.

«І навіть якщо будемо змінювати її на перспективу, треба думати: у нас є стаття Конституції, яка прямо забороняє звужувати вже наявні права. Тому, на мою думку, тут потрібна участь Конституційного Суду, який у нас, на жаль, не дуже дієздатний зараз», – підсумувала Айвазовська.

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