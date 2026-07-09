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Зеленський та Лі Чже Мен домовилися щодо північнокорейських військовополонених в Україні

Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватиметься відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів із повагою до їхнього власного вибору. 

Зеленський та Лі Чже Мен домовилися щодо північнокорейських військовополонених в Україні
Полонений північнокорейський солдат
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та його південнокорейський колега Лі Чже Мен домовилися вирішувати питання північнокорейських військових, захоплених Україною в полон, на основі гуманітарних принципів та з урахуванням їхнього власного волевиявлення. 

Як пише Yonhap, про це повідомив представник адміністрації південнокорейського президента.

Лідери про це домовилися під час двосторонньої зустрічі, що відбулася на полях саміту НАТО в Анкарі, повідомила речниця президента Лі Кан Ю Чон.

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«Обидва лідери погодилися, що питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватиметься відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів із повагою до їхнього власного вибору», — заявила Кан.

За словами речниці, принцип невислання, закріплений у міжнародному праві, забороняє державам повертати або висилати людину до країни, де їй загрожують переслідування чи серйозні порушення прав людини.

Напередодні радник президента Південної Кореї з питань національної безпеки Ві Сон Лак повідомив, що Сеул оголосив про надання Україні допомоги в розмірі 100 мільйонів доларів США.

Під час переговорів у середу Лі поінформував Зеленського про цей пакет допомоги. Український президент подякував і зазначив, що сподівається якнайшвидше завершити війну та відновити мир в Україні завдяки тісній співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема з Південною Кореєю.

Крім того, за словами Кан, Зеленський висловив сподівання на подальшу увагу уряду Південної Кореї та південнокорейських компаній до післявоєнної відбудови України.

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