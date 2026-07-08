Порошенко: в резолюції Європарламенту наголосили на необхідності поваги до опозиції

Європарламентарі також нагадали про ризики, які виникнуть у разі відкату в боротьбі з корупцією.

Народний депутат і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко прокоментував резолюцію, ухвалену 8 липня Європарламентом. У дописі в Facebook політик наголосив, що в тексті згадали про необхідність дотримання верховенства права, політичного плюралізму, поваги до опозиції і недопущення використання правоохоронних органів як інструментів політичного тиску.

Порошенко зазначив, що резолюція попереджає про ризик підриву суспільної довіри і євроінтеграції в разі відкату антикорупційної реформи. Європарламент наполягає, що Україна має гарантувати інституційну і операційну незалежність НАБУ і САП.

«Це означає, що ці органи мають бути захищені від політичного втручання, інструменталізації, залякування, необґрунтованих перевірок, кримінальних переслідувань або штучних операційних обмежень. Особливо важливий сигнал стосується тиску з боку силових та розвідувальних структур. Європарламент прямо вимагає негайного припинення неналежного тиску на антикорупційні інституції, зокрема з боку Служби безпеки України», – висловився нардеп.

Реклама

Він додав, що Європарламент підтримав проведення виборів в Україні лише після скасування воєнного стану і за умови суворого дотримання стандартів.

Нині Європарламент проголосував за резолюцію, де відзначив прогрес у галузі верховенства права та антикорупційних заходів. Документ стосується не лише війни, а й інших питань, зокрема внутрішньої політики.

Контекст

Порошенко наполягає на незаконності застосованих проти нього санкцій. Цю справу продовжують слухати в Верховному Суді.

СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про «вугільну справу», що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму.

Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію. Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко «Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?».