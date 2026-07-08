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МЗС відреагувало на польські правки щодо УПА у резолюції Європарламенту про реформи в Україні

Доповідь відзначила прогрес нашої держави у впровадженні реформ під час війни.

МЗС відреагувало на польські правки щодо УПА у резолюції Європарламенту про реформи в Україні
речник МЗС Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявило, що взяло до уваги ухвалення доповіді Європарламенту щодо звіту Єврокомісії стосовно України за 2025 рік.

Як прокоментував журналістам речник МЗС Георгій Тихий, українська сторона привітала «сильні сигнали підтримки» як у протистоянні Росії, так і на шляху до ЄС.

«Доповідь відзначає прогрес України у впровадженні реформ у час війни, закликає якнайшвидше відкрити переговорні кластери, посилити військову, фінансову та політичну підтримку України, підвищити санкційний тиск на Росію та забезпечити відповідальність держави-агресора. Високо цінуємо незмінну підтримку України з боку Європарламенту», - зауважив Тихий.

При цьому він зауважив, що «окремі політичні гравці вирішили використати майданчик Європейського парламенту для привернення уваги до двосторонніх питань українсько-польського історичного діалогу та внесення до документа відповідних правок».

«Вважаємо такі дії недоречними. Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме у двосторонньому форматі та у межах фахового діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. Для цього є відповідні платформи, зокрема Конгрес істориків», - наголосив Тихий.

Речник додав, що Україна готова до «конструктивного українсько-польського діалогу з усіх складних питань спільної історії, що відповідатиме довгостроковим інтересам обох держав і зміцненню європейської єдності».

  • Польська делегація домоглася, аби у політичний документ, який оцінює прогрес реформ України на шляху до вступу в ЄС, вписали пункт про питання УПА і фактично звинуватили Україну в «ескалації» проблемних стосунків із Польщею.
  • Тим часом Україна стежить за перебігом розгляду у сеймі Польщі законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу. Поляки мають намір прирівняти пропаганду ідеології Організації українських націоналістів (ОУН) та УПА до пропаганди нацизму й комунізму.
  • Водночас українська сторона не висловлює Польщі претензій щодо вшанування державних і військових діячів та Армії Крайової, які причетні до геноциду українців у ХХ столітті. 
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