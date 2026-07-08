МЗС відреагувало на польські правки щодо УПА у резолюції Європарламенту про реформи в Україні

Доповідь відзначила прогрес нашої держави у впровадженні реформ під час війни.

Міністерство закордонних справ України заявило, що взяло до уваги ухвалення доповіді Європарламенту щодо звіту Єврокомісії стосовно України за 2025 рік.

Як прокоментував журналістам речник МЗС Георгій Тихий, українська сторона привітала «сильні сигнали підтримки» як у протистоянні Росії, так і на шляху до ЄС.

«Доповідь відзначає прогрес України у впровадженні реформ у час війни, закликає якнайшвидше відкрити переговорні кластери, посилити військову, фінансову та політичну підтримку України, підвищити санкційний тиск на Росію та забезпечити відповідальність держави-агресора. Високо цінуємо незмінну підтримку України з боку Європарламенту», - зауважив Тихий.

При цьому він зауважив, що «окремі політичні гравці вирішили використати майданчик Європейського парламенту для привернення уваги до двосторонніх питань українсько-польського історичного діалогу та внесення до документа відповідних правок».

«Вважаємо такі дії недоречними. Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме у двосторонньому форматі та у межах фахового діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. Для цього є відповідні платформи, зокрема Конгрес істориків», - наголосив Тихий.

Речник додав, що Україна готова до «конструктивного українсько-польського діалогу з усіх складних питань спільної історії, що відповідатиме довгостроковим інтересам обох держав і зміцненню європейської єдності».