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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим, сторони обговорили ключові напрями двосторонньої співпраці.

Про це повідомив глава держави.

За словами Президента, особливу увагу приділили питанням енергетики. Зокрема, йшлося про можливості спільної реалізації проєктів у сфері скрапленого природного газу (LNG), що має сприяти подальшому зменшенню залежності Європи від російських енергоресурсів.

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Також співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі. Президент зазначив, що болгарський прем’єр поінформував про дипломатичні контакти своєї країни та заходи, які Болгарія здійснює для зміцнення регіональної безпеки.

За підсумками зустрічі сторони домовилися підтримувати постійний контакт між командами. Володимир Зеленський також запросив прем’єр-міністра Болгарії відвідати Україну.

"Нашим країнам потрібні сильні відносини. Домовилися, що команди будуть на зв’язку. Запросив пана Прем’єр-міністра до України", – зазначив Президент України.