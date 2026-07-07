Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаПолітика

В МЗС України відреагували на рішення МОК щодо скасування обмежень для російських спортсменів

Там закликали уряди держав, які прийматимуть міжнародні змагання закликали, не допустити демонстрації символіки росіян.

В МЗС України відреагували на рішення МОК щодо скасування обмежень для російських спортсменів
Фото: МЗС України в Telegram

В МЗС України прокоментували рішення МОК щодо скасування рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів і назвали його тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.

Про це заявили в МЗС України.

В міністерстві закликали уряди країн, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки Росії на своїй території. 

Реклама

"Під цим прапором триває неспровокована війна проти України, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята", - йдеться в повідомленні.

"Олімпійський рух ґрунтується на цінностях миру, поваги до людської гідності та відповідальності. Тому ми сподіваємося, що питання використання державної символіки Росії під час Олімпійських ігор буде розглядатися окремо", - додали в МЗС. 

Там також закликали міжнародні спортивні федерації зберігати чинні обмеження щодо представників держави-агресора.

"Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами, щоб захищати ці принципи та не допустити використання світового спорту для легітимізації агресії", - заявили в міністерстві.

  • МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies