В МЗС України відреагували на рішення МОК щодо скасування обмежень для російських спортсменів

Там закликали уряди держав, які прийматимуть міжнародні змагання закликали, не допустити демонстрації символіки росіян.

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В МЗС України прокоментували рішення МОК щодо скасування рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів і назвали його тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.

Про це заявили в МЗС України.

В міністерстві закликали уряди країн, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки Росії на своїй території.

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"Під цим прапором триває неспровокована війна проти України, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята", - йдеться в повідомленні.

"Олімпійський рух ґрунтується на цінностях миру, поваги до людської гідності та відповідальності. Тому ми сподіваємося, що питання використання державної символіки Росії під час Олімпійських ігор буде розглядатися окремо", - додали в МЗС.

Там також закликали міжнародні спортивні федерації зберігати чинні обмеження щодо представників держави-агресора.

"Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами, щоб захищати ці принципи та не допустити використання світового спорту для легітимізації агресії", - заявили в міністерстві.