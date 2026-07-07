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21-ий пакет санкцій ЄС проти Росії ризикує бути перенесений на осінь

У країн-членів блоку буде ще лише два дні на те, щоб домовитися.

21-ий пакет санкцій ЄС проти Росії ризикує бути перенесений на осінь
Фото: detector.media

Європейський Союз може не домовитись щодо ухвалення 21-ого санкційного пакета проти Росії до початку літніх канікул і перенести це питання на осінь.

Як пише "Європейська правда", залишилося два засідання Комітету постійних представників, на яких країни-члени блоку можуть дійти згоди щодо нових обмежень проти агресора. Вони відбудуться 8 та 10 липня, а вже 13 липня Рада ЄС у Брюсселі могла б остаточно затвердити санкції.

Проте прогнози поки залишаються критичними через незгоду деяких представників з обмеженнями на російське риболовство, суперечливе питання в'їзду в ЄС росіян-учасників війни, а також протидію деяким індивідуальним санкціям, зокрема проти російського патріарха Кіріла.

Якщо домовленості не буде досягнуто, то ЄС перенесе обговорення пакету на час після літніх відпусток. Але окремо винесе на термінове затвердження питання заморозки "цінової стелі" на російську нафту - бо вона мала б оновитися вже 15 липня. 

Через значне здорожчання чорного золота за останні пів року стара формула її розрахунку дала б Росії додаткові кошти на ведення війни. Тож усі держави-члени згодні, що потрібно залишити "стелю" на попередньому рівні у 44 долари за барель. От тільки не на пів року, а тільки на наступних 3-4 місяці, як наполягли держави зі значною часткою морських перевезень у формуванні бюджету. 

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