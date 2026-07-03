Болгарія запропонувала Україні добудувати АЕС «Белене» і озвучила вимоги до 21-го пакета санкцій проти Росії

Софія також не скасовуватиме двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час виступу в парламенті заявив, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському спільно добудувати атомну електростанцію «Белене».

Проєкт пропонується реалізувати за фінансування Євросоюзу, а електроенергію постачати в Україну через Румунію, пише BNR.

Радев зазначив, що ця ініціатива прозвучала під час його зустрічі із Зеленським у Брюсселі. Українська сторона вкотре висловила зацікавленість у купівлі реакторів для «Белене», натомість очільник болгарського уряду виступив із пропозицією спільного будівництва, що, за його словами, принесло б значну вигоду самій Болгарії.

Болгарія також оголосила про намір висловити застереження щодо запропонованого Євросоюзом 21-го пакета санкцій проти Росії. Софія вимагатиме виключити з обмежень главу РПЦ патріарха Кирила, а також керівника компанії «Лукойл» у Болгарії Вагіта Алекперова. Болгарський прем’єр пояснив, що так його країна захищає свої економічні, національні та енергетичні інтереси.

Також Радев підкреслив, що Софія не скасовуватиме двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною. Він пояснив, що документ не містить конкретних військових зобов'язань, термінів чи обсягів допомоги, а міжнародні зобов'язання держави необхідно поважати. Угода передбачає гуманітарну підтримку, захист інтересів болгарської меншини в Україні, розмінування Чорного моря та співпрацю в забезпеченні ядерної безпеки українських АЕС.