Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСвіт

Болгарія запропонувала Україні добудувати АЕС «Белене» і озвучила вимоги до 21-го пакета санкцій проти Росії

Софія також не скасовуватиме двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною.

Болгарія запропонувала Україні добудувати АЕС «Белене» і озвучила вимоги до 21-го пакета санкцій проти Росії
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час виступу в парламенті заявив, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському спільно добудувати атомну електростанцію «Белене». 

Проєкт пропонується реалізувати за фінансування Євросоюзу, а електроенергію постачати в Україну через Румунію, пише BNR.

Радев зазначив, що ця ініціатива прозвучала під час його зустрічі із Зеленським у Брюсселі. Українська сторона вкотре висловила зацікавленість у купівлі реакторів для «Белене», натомість очільник болгарського уряду виступив із пропозицією спільного будівництва, що, за його словами, принесло б значну вигоду самій Болгарії.

Болгарія також оголосила про намір висловити застереження щодо запропонованого Євросоюзом 21-го пакета санкцій проти Росії. Софія вимагатиме виключити з обмежень главу РПЦ патріарха Кирила, а також керівника компанії «Лукойл» у Болгарії Вагіта Алекперова. Болгарський прем’єр пояснив, що так його країна захищає свої економічні, національні та енергетичні інтереси.

Також Радев підкреслив, що Софія не скасовуватиме двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною. Він пояснив, що документ не містить конкретних військових зобов'язань, термінів чи обсягів допомоги, а міжнародні зобов'язання держави необхідно поважати. Угода передбачає гуманітарну підтримку, захист інтересів болгарської меншини в Україні, розмінування Чорного моря та співпрацю в забезпеченні ядерної безпеки українських АЕС.

  • Реактори з "Белене" Україна хотіла придбати для себе, щоб добудвати Хмельницьку АЕС.
  • Але після скандалу це питання закрили, до того ж, Болгарія відмовилася продавати ці реактори.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies