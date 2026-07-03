Ідеться про імпорт 200 тисяч барелів авіапального з Японії через Південну Корею до РФ.

Росія готується імпортувати авіаційне пальне з Японії через мережу трейдерів на тлі дефіциту пального, який виник після ударів по її енергетичній інфраструктурі.

Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією агентства, у першій половині липня з японського міста Тіба планують відвантажити щонайменше 200 тисяч барелів авіапального.

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Спочатку вантаж доставлять до Південної Кореї, а згодом перевантажать на інший танкер, який вирушить до Росії. Ймовірно, перевантаження відбудеться в порту Йосу.

Кінцевий пункт призначення танкера наразі не розкривають.

У Міністерстві енергетики РФ не прокоментували інформацію. Також від коментарів утрималися Міністерство промисловості Південної Кореї, а Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії поки не надало відповіді на запит журналістів.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього року експорт російського авіапального скоротився приблизно до 13 тисяч барелів на добу, тоді як торік цей показник становив близько 30 тисяч барелів на добу. Основним покупцем російського авіапального залишається Туреччина.