Ексдепутата Європарламенту, який вивчав використання Pegasus, зламали за допомогою цього ПЗ

Телефон політика був заражений Pegasus щонайменше двічі: 21 жовтня 2022 року та 6–7 березня 2023 року.

Колишній депутат Європейського парламенту Стеліос Кулоглу неодноразово ставав жертвою злому за допомогою шпигунського програмного забезпечення Pegasus саме тоді, коли входив до складу парламентського комітету, який розслідував випадки зловживання цим ПЗ.

Як пише Politico, про це йдеться в новому криміналістичному цифровому дослідженні.

Дослідники з Citizen Lab при Університеті Торонто встановили, що телефон Кулоглу був заражений Pegasus щонайменше двічі: 21 жовтня 2022 року та 6–7 березня 2023 року. Обидва випадки сталися під час ключових етапів роботи спеціального комітету Європарламенту PEGA, який розслідував використання шпигунських програм.

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Це перший публічно задокументований випадок, коли діючий член цього комітету став мішенню Pegasus – відомого шпигунського програмного забезпечення ізраїльської компанії NSO Group, яке використовувалося для стеження за політиками по всьому світу, зокрема й за найвищими посадовцями Європейського Союзу.

Кулоглу повідомив POLITICO, що обидва злами сталися в періоди інтенсивної підготовки до роботи комітету. Під час першого інциденту в жовтні 2022 року депутати готували дослідницькі місії до Греції, Кіпру та Іспанії в межах розслідування використання шпигунського програмного забезпечення урядами цих країн.

Згідно зі звітом, Pegasus, найімовірніше, надав зловмисникам доступ до особистої електронної пошти Кулоглу, текстових повідомлень та інших комунікацій, пов'язаних із роботою комітету, що могло призвести до витоку конфіденційної парламентської інформації.

Друге зараження відбулося в березні 2023 року, коли депутати завершували підготовку фінального звіту комітету. Кулоглу, який до обрання до Європарламенту працював журналістом-розслідувачем, тоді прибув до Брюсселя для обговорення остаточного тексту документа.

«Я не маю жодного сумніву, що цей злам був безпосередньо пов'язаний із моїм статусом члена комітету PEGA», – заявив Кулоглу.

Дослідники не покладають відповідальність за атаку на будь-який конкретний уряд. Водночас у звіті зазначається, що вона має спільні риси з раніше задокументованою кампанією Pegasus, спрямованою проти російсько- та білоруськомовних журналістів і активістів, які перебувають в еміграції в Європі.

На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що операцію, ймовірно, проводив один із клієнтів NSO Group, який мав дозвіл використовувати Pegasus у кількох європейських країнах.

У 2022 році шпигунські програми Pegasus і Candiru виявили на телефонах учасників руху за незалежність Каталонії, включно з політиками ЄС.

Того ж року іншу шпигунську програму Predator виявили на пристроях лідер грецької опозиції Нікоса Андрулакіса, а також інших політичних і громадських діячів країни.

За допомогою шпигунського ПЗ намагалися також зламати техніку президентки Європарламенту Роберти Мецоли, і виявили сліди шпигунського програмного забезпечення на телефонах деяких політиків і працівників підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту.