У Міноборони розповіли подробиці про реформу рекрутингу іноземців: компанії вестимуть повний супровід новобранця

Якщо він не відповідатиме посаді, його зобов'язані повернути додому.

Рекрутингом іноземців до української армії займатимуться спеціальні компанії, що відповідатимуть за повний супровід такого новобранця. Якщо він виявиться непридатним для проходження військової служби, рекрутери зобов'язані повернути його до рідної країни.

Про це під час години запитань до уряду повідомили прем'єрка Юлія Свириденко і заступник міністра оборони Василь Шкураков. Голова уряду зазначила, що Україна зацікавлена в створенні іноземного легіону, який воюватиме проти ворога.

Для цього вирішили масштабувати ініціативу з рекрутингу іноземців.

«Для того, щоб масштабувати таку ініціативу, яка існувала в нас раніше, але не мала системний характер. Саме для цього і буде здійснена ліцензована діяльність для рекрутингових компаній, які будуть безпосередньо займатися наймом таких військовослужбовців», – сказала Свириденко.

Заступник міністра оборони повідомив, що підвищена виплата за рекрутинг обумовлена проблемністю процесу. За його словами, іноземці «дуже часто» йдуть у СЗЧ.

«Рішення, яке було прийнято урядом, покликане вирішити це питання. Та компанія, яка буде здійснювати функцію, буде повністю відповідати за весь цикл до доведення цієї людини до ВЛК, перевірки її стану здоров'я і відповідності посаді, на яку вона претендує в Збройних Силах», – сказав Шкураков.