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Уряд Мадяра позбавив політичного притулку польського міністра-втікача

Ще одне рішення епохи Віктора Орбана в Угорщині скасоване.

Уряд Мадяра позбавив політичного притулку польського міністра-втікача
Фото: eurointegration.com.ua

Новий угорський уряд Петера Мадяра позбавив можливості перебувати у статусі політичних біженців колишнього польського високопосадовця Збігнєва Зьобра та його помічника Марчина Романовського.

Як пише Укрінформ, обидва на батьківщині звинувачують у нецільовому використанні коштів із фонду допомоги жертвам злочинів. Корупцією представники партії "Право і справедливість" нібито займалися під час перебування Зьобра у складі Ради міністрів Польщі.

Ексчиновники переконують, що справа проти них є "полюванням на відьом" через розслідування правопорушень в оточенні прем'єр-міністра Дональда Туска. В Угорщину вони втекли після висунення офіційних звинувачень з боку польської прокуратури. 

Колишній прем'єр Віктор Орбан надав їм статус політичних біженців, що згодом дозволило полякам виїхати до США. Крок викликав неабиякий дипломатичний скандал між Польщею та Угорщиною. Натомість скасування захисту втікачів Петером Мадяром вже встигли привітати в польському МЗС.

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