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МЗС Швеції офіційно переходить на українське написання топонімів у шведській мові

Українські дипломати наголосили, що це не просто зміна літер, а підтримка української ідентичності, культури й історії.

МЗС Швеції офіційно переходить на українське написання топонімів у шведській мові
глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Швеції вирішило змінити написання українських топонімів. 

Про це повідомило українське посольство у Швеції.

Відтепер відомство використовуватиме форму назви столиці України Kyjiv замість Kiev.

Також шведське МЗС впроваджує написання Odesa замість Odessa, Donbas замість Donbass та Tjornobyl замість Tjernobyl.

Посольство України у Швеції вже подякувало країні за це рішення. Українські дипломати наголосили, що це не просто зміна літер, а підтримка української ідентичності, культури й історії, адже «українські міста мають мати українські імена».

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