Албанська поліція застосувала водомети до протестувальників через будівництво курорту Кушнера

Біля парламенту Албанії спалахнули сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Люди протестують проти будівництва скандального елітного курорту, пов'язаного з родиною президента США Дональда Трампа, пише Euronews.

Акції тривають з кінця травня через плани звести розкішний готель у природному заповіднику Звернец на південно-західному узбережжі країни. Проєкт пов'язують із донькою Трампа Іванкою та її чоловіком Джаредом Кушнером.

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Уже вдруге за тиждень великі групи протестувальників зібралися біля будівлі парламенту, намагаючись заблокувати вхід для депутатів. Сотні демонстрантів зіштовхнулися з кордонами спецпризначенців. Щоб розігнати натовп, який намагався прорвати лінію оборони, поліція використала перцевий газ і водомети.

За даними правоохоронців, через дії протестувальників постраждали дев'ять офіцерів. Точну кількість затриманих поліція наразі не називає. Цього тижня правоохоронці вже затримали шістьох осіб, які закидали яйцями машини депутатів.

Уряд Албанії заявляє, що цей проєкт на узбережжі Адріатичного моря повністю змінить країну, допоможе їй вийти на ринок елітного туризму і сприятиме вступу до Євросоюзу. Проте ініціатива, що охоплює заповідну зону та сусіднє узбережжя, викликала серйозний спротив екологів і критиків чинного прем'єр-міністра Еді Рами.

Минулого місяця Еді Рама заявив, що проти країни ведуть гібридну війну, яка і підбурює людей до протестів за допомогою ботів, антисемітських наративів та ворожих зовнішніх сил. Він зауважив, що турботи екологів використовують як зброю для маніпуляцій громадською думкою.