Євродепутати закликали до негайного мораторію на видачу нових дозволів і будівництво в охоронних зонах.

Європейський парламент 17 червня закликав Албанію призупинити будівництво в заповідних зонах.

Цей крок посилив тиск на прем'єр-міністра Еді Раму через проєкт розкішного курорту, пов'язаного з Джаредом Кушнером, який спровокував великі протести в країні, передає Politico.

В Албанії 18 днів поспіль тривають акції під назвою «Революція фламінго». Демонстрації також організувала діаспора у США, Великобританії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Швеції та Австралії. Протестувальники вимагають зупинити проєкт, скасувати ключові закони про інвестиції і заповідні зони, а також закликають Еді Раму піти у відставку.

Реклама

Євродепутати закликали до негайного мораторію на видачу нових дозволів і будівництво в охоронних зонах. Європейський парламент і Комісія також тиснуть на Албанію, щоб вона скасувала зміни до закону про заповідні зони та відкликала закон про стратегічні інвестиції, який і відкрив двері для забудови.

Цей крок повторює нещодавні попередження самої Єврокомісії про те, що Албанія ризикує втратити темп у процесі євроінтеграції, якщо продовжить будівництво без оцінки впливу на довкілля.

Комісар з питань розширення Марта Кос повідомила журналістам, що уряд Албанії запевнив її у проведенні повної оцінки впливу на довкілля та дотриманні європейських екологічних стандартів. Вона також зазначила, що Албанія є одним із лідерів у процесі розширення та досягла важливого прогресу в захисті довкілля.

Прем'єр-міністр Еді Рама відреагував на резолюцію постом в Instagram. Він розкритикував документ і організаторів протестів, але запевнив, що фламінго та лагуна Вьоса-Нарта будуть під захистом, а острів Звернец розвиватиметься на основі оцінки впливу на довкілля за стандартами Євросоюзу.