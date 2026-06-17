Європейський парламент 17 червня закликав Албанію призупинити будівництво в заповідних зонах.
Цей крок посилив тиск на прем'єр-міністра Еді Раму через проєкт розкішного курорту, пов'язаного з Джаредом Кушнером, який спровокував великі протести в країні, передає Politico.
В Албанії 18 днів поспіль тривають акції під назвою «Революція фламінго». Демонстрації також організувала діаспора у США, Великобританії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Швеції та Австралії. Протестувальники вимагають зупинити проєкт, скасувати ключові закони про інвестиції і заповідні зони, а також закликають Еді Раму піти у відставку.
Євродепутати закликали до негайного мораторію на видачу нових дозволів і будівництво в охоронних зонах. Європейський парламент і Комісія також тиснуть на Албанію, щоб вона скасувала зміни до закону про заповідні зони та відкликала закон про стратегічні інвестиції, який і відкрив двері для забудови.
Цей крок повторює нещодавні попередження самої Єврокомісії про те, що Албанія ризикує втратити темп у процесі євроінтеграції, якщо продовжить будівництво без оцінки впливу на довкілля.
Комісар з питань розширення Марта Кос повідомила журналістам, що уряд Албанії запевнив її у проведенні повної оцінки впливу на довкілля та дотриманні європейських екологічних стандартів. Вона також зазначила, що Албанія є одним із лідерів у процесі розширення та досягла важливого прогресу в захисті довкілля.
Прем'єр-міністр Еді Рама відреагував на резолюцію постом в Instagram. Він розкритикував документ і організаторів протестів, але запевнив, що фламінго та лагуна Вьоса-Нарта будуть під захистом, а острів Звернец розвиватиметься на основі оцінки впливу на довкілля за стандартами Євросоюзу.
- Кушнер та його дружина Іванка Трамп вирішили вкластися у відпочинковий комплекс після того, як відвідали Албанію під час подорожі яхтою. Загальна вартість будівництва складає 5 мільярдів євро, з яких близько 1,4 мільярда інвестував американський бізнесмен.
- Днями уряд Албанії заявив, що в країні не припинятиметься будівництво розкішного курортного комплексу, кошти на який буди виділені інвестиційною компанією Кушнера.
- 13 червня близько 200 протестувальників знесли металевий паркан із колючим дротом навколо будівельного майданчика елітного курорту на адріатичному узбережжі Албанії.