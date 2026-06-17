Фінляндія скасувала заборону на ядерну зброю через зростання ризиків для безпеки

Також Фінляндія розглядає можливість приєднатися до ініціативи президента Франції щодо розширення французького ядерного стримування на всю Європу.

Фінляндія ухвалила закони, які скасовують заборону на ядерну зброю.

Це стало серйозним зрушенням для скандинавської країни на тлі поглиблення її інтеграції з НАТО, пише Вloomberg.

Парламентарі проголосували за відповідний законопроєкт. Документ дозволяє імпорт, транспортування, постачання і зберігання ядерної зброї на території Фінляндії, якщо це необхідно для національної оборони. Уряд країни зазначив, що такі зміни мають на меті покращити стримування в більш непередбачуваному безпековому середовищі. Водночас Гельсінкі наголошує, що країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території на постійній основі.

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Міністр оборони Антті Хяккянен у соцмережі X заявив, що ця пропозиція зміцнює оборону Фінляндії та дозволяє повноцінно використовувати ядерне стримування НАТО для захисту країни. Він назвав такий крок важливим для національної безпеки.

Нове законодавство наближає правила Фінляндії щодо ядерної зброї до правил інших членів Північноатлантичного альянсу. Країна приєдналася до НАТО у 2023 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Європейські уряди переглядають політику стримування через невизначеність щодо намірів Росії та питання про довгострокову надійність безпекових гарантій США. Хоча президент Дональд Трамп не натякав на те, що США позбавлять Європу ядерного захисту, сумніви щодо майбутніх зобов’язань Вашингтона змусили деякі уряди посилити власну оборону.

Також Фінляндія розглядає можливість приєднатися до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення французького ядерного стримування на всю Європу. Очікується, що фінські політики ухвалять рішення з цього приводу восени.