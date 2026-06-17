Верховний суд Баварії дозволив розвідці землі стежити за ультраправою AfD

План із моніторингу діяльності партії вперше анонсували у 2022 році, а перший судовий позов відхилили у 2024 році.

Найвищий адміністративний суд німецької землі Баварія постановив, що внутрішня розвідка землі (Verfassungsschutz) може продовжувати стежити за політичною партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD).

Про це повідомляє DW.

AfD домагалася рішення, яке забороняє стеження, програвши справу в судах нижчої інстанції та залишивши собі останній шанс подати апеляцію на рівні землі.

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Мюнхенський суд заявив, що рішення, прийняте в середу, більше не підлягає оскарженню. Зазначається, що питання, порушені AfD, вже були розглянуті в попередніх рішеннях, і тому заперечення не мають підстав.

План із моніторингу діяльності партії вперше анонсували у 2022 році, а перший судовий позов відхилили у 2024 році.

Кілька федеральних земель виступили з аналогічними ініціативами щодо нагляду за партією або деякими її членами через підозри у спробах підірвати конституційний лад у Німеччині.

Зазвичай це пов’язано із жорсткими обмеженнями щодо ультраправої політики, які запровадили після Другої світової війни як реакцію на дії нацистського режиму. Партія протестує проти цих заходів, стверджуючи, що цей крок є невиправданим.