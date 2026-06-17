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Син експрезидента Бразилії отримав тюремний термін, як і його батько

Едуарду Болсонару засудили за лобіювання санкцій проти причетних до визнання його батька винним. 

Син експрезидента Бразилії отримав тюремний термін, як і його батько
Жаїр Болсонару

Верховний суд Бразилії постановив, що син колишнього глави держави Жаїра Болсонару Едуарду має провести за ґратами чотири роки та два місяці.

Як пише The Guardian, Болсонару-молодшого покарали за заклики до влади Сполучених Штатів запровадити санкції проти суддів, які визнали його батька винним у спробі здійснення державного перевороту і запроторили його до в'язниці на 27 років.

Едуарду у 2025 році виїхав до США і наразі проживає там. Його брат Флавіо має намір брати участь у президентських виборах, де стане головним суперником чинного лідера Лули да Сілви.

Зусилля Едуарду Болсонару не були марними: адміністрація Дональда Трампа, яка вважає колишнього президента політв'язнем та жертвою "полювання на відьом", справді запровадила обмеження проти тих, хто причетний до вироку, а також покарала Бразилію високою ставкою митних тарифів.

За станом здоров'я Жаїр Болсонару наразі перебуває під домашнім арештом замість колонії. Його адвокати наполягають, що з гуманітарних причин експрезидент мав би залишатися у власній домівці, а не повертатися у в'язницю після завершення тримісячного терміну.

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