Син експрезидента Бразилії отримав тюремний термін, як і його батько

Едуарду Болсонару засудили за лобіювання санкцій проти причетних до визнання його батька винним.

Верховний суд Бразилії постановив, що син колишнього глави держави Жаїра Болсонару Едуарду має провести за ґратами чотири роки та два місяці.

Як пише The Guardian, Болсонару-молодшого покарали за заклики до влади Сполучених Штатів запровадити санкції проти суддів, які визнали його батька винним у спробі здійснення державного перевороту і запроторили його до в'язниці на 27 років.

Едуарду у 2025 році виїхав до США і наразі проживає там. Його брат Флавіо має намір брати участь у президентських виборах, де стане головним суперником чинного лідера Лули да Сілви.

Зусилля Едуарду Болсонару не були марними: адміністрація Дональда Трампа, яка вважає колишнього президента політв'язнем та жертвою "полювання на відьом", справді запровадила обмеження проти тих, хто причетний до вироку, а також покарала Бразилію високою ставкою митних тарифів.

За станом здоров'я Жаїр Болсонару наразі перебуває під домашнім арештом замість колонії. Його адвокати наполягають, що з гуманітарних причин експрезидент мав би залишатися у власній домівці, а не повертатися у в'язницю після завершення тримісячного терміну.