Трамп на саміті G7 натякнув на можливість повернення санкцій проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на полях саміту лідерів G7 в Евіані (Франція) заявив, що Сполучені Штати «незабаром будуть у змозі» повернути обмеження проти експорту російської нафти.

Відповідаючи на запитання щодо можливого посилення тиску на Москву, Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон може дозволити діючим виняткам із санкцій завершитися, передає The Guardian.

«Що ж, скоро ми зможемо це зробити, бо нафта вже тече. Тож ми запровадили, ми зняли санкції, бо, очевидно, ми не хочемо перешкоджати постачанням нафти, тож ми маємо змогу зробити це найближчим часом... у певний момент», - сказав лідер США.