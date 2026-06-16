Трамп на саміті G7 натякнув на можливість повернення санкцій проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на полях саміту лідерів G7 в Евіані (Франція) заявив, що Сполучені Штати «незабаром будуть у змозі» повернути обмеження проти експорту російської нафти.
Відповідаючи на запитання щодо можливого посилення тиску на Москву, Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон може дозволити діючим виняткам із санкцій завершитися, передає The Guardian.
«Що ж, скоро ми зможемо це зробити, бо нафта вже тече. Тож ми запровадили, ми зняли санкції, бо, очевидно, ми не хочемо перешкоджати постачанням нафти, тож ми маємо змогу зробити це найближчим часом... у певний момент», - сказав лідер США.
- Навесні цього року США тимчасово послабили санкційний тиск і запровадили винятки для деяких партій російської нафти, що вже перебували в морі.
- Це було зроблено для стабілізації світового ринку на тлі різкого стрибка цін на енергоносії через масштабне загострення конфлікту на Близькому Сході та блокування стратегічної Ормузької протоки.
- Оскільки цими вихідними за посередництва США було досягнуто мирної угоди з Іраном і морський транзит нафти через протоку відновлюється, Трамп зазначив, що загроза дефіциту палива знижується. Це дає Вашингтону можливість повернутися до питання обмеження нафтових доходів Кремля.