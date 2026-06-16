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Сили безпілотних систем уразили низку військових об’єктів окупантів: від ЗРК та РЛС до складів БпЛА

Українські військові били по території Росії і ТОТ.

Сили безпілотних систем уразили низку військових об’єктів окупантів: від ЗРК та РЛС до складів БпЛА
Військовослужбовці Першого Окремого Центру безпілотних систем СБС за роботою
Фото: 1uas.army

У ніч на 16 червня Сили безпілотних систем здійснили серію ударів по об’єктах російських військ в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомили СБС, у Донецькій області оператори 1-го окремого центру уразили зенітно-ракетний комплекс ЗРК «Оса».

У тимчасово окупованому Криму бійці цього ж 1-го окремого центру уразили п’ять берегових РЛС противника.

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У Донецьку оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» завдали удару по місцю базування підрозділів «Сомалі», «Рубікон» та керівного складу 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ.

У Донецькій області оператори 1-го окремого центру поцілили в укриття з озброєнням та військовою технікою (ОВТ) підрозділу 72-ї окремої мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу окупантів.

У Запорізькій області оператори 1-го окремого центру уразили пункт тимчасової дислокації пілотів БпЛА літакового типу.

У Луганській області оператори 20-ї бригади К-2 атакували майстерню боєприпасів для важких БпЛА 14-ї дршбр ДК.

У Донецькій області оператори 413-го полку «Рейд» уразили склад БпЛА підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії РФ.

Оператори 20-ї бригади К-2 та 2-го батальйону Wormbusters 414-ї бригади «Птахи Мадяра» спільно відпрацювали по логістичному транспорту ворога у Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

У СБС наголосили, що постійне вогневе ураження засобів протиповітряної оборони, радіолокації, складів, підрозділів БпЛА та логістики суттєво знижує спроможність російських військ управляти своїми підрозділами, забезпечувати фронт постачанням та підтримувати активні дії на ключових напрямках.

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