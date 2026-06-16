Після невдалого замаху він мав готуватися до підпалів на півночі України.

Суд виніс вирок агенту російської воєнної розвідки, якого затримали у червні 2025 року під час підготовки теракту в Києві.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисник отримав 7 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна за те, що за завданням російських спецслужб планував підірвати бійця Національної гвардії.

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Фото: СБУ затриманий зрадник із Києва

Слідство встановило, що завербованим ворогом агентом виявився помічник шеф-кухаря київського ресторану. Він купив придбав скутер, заклав у нього саморобну вибухівку і залишив у дворі в Дніпровському районі столиці. Після цього російські куратори виманили військового на це місце під приводом побачення з дівчиною, з якою той спілкувався у чаті знайомств.

Коли нацгвардієць прийшов на зустріч, росіяни від імені віртуальної «подруги» написали йому повідомлення з проханням забрати зі скутера ключі, які нібито були від її квартири. Проте військовий не побачив ключів у замку запалювання, швидко відійшов від замінованого транспорту і завдяки цьому вижив.

Після невдалого замаху помічник кухаря отримав нове доручення: виїхати до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі й готуватися до підпалів на півночі України. Контррозвідка СБУ затримала його «по гарячих слідах» одразу після спроби підпалити автомобіль Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого знайшли компоненти для виготовлення саморобної бомби та мобільний телефон із доказами роботи на росіян.