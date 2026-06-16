У Херсоні росіяни повторно атакували місця влучання: постраждали поліцейські і комунальники

Один із ударів ворог завдав по маршрутці, в якій зранку вбив людину.

Росіяни завдали повторного удару по маршрутному автобусу в Херсоні, який вони атакували вранці, вбили людину і кількох поранили. Цього разу постраждали двоє поліцейських, загрози їх життю немає.

Про це повідомила Нацполіція.

Правоохоронці уточнили, що в момент атаки в маршрутці перебували шестеро людей. Внаслідок вибуху травмовано водія та двох пасажирів. 75-річна жінка та чоловіки віком 66 і 64 роки отримали вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Їм надається необхідна медична допомога. Ще один чоловік загинув, його особа встановлюється.

Коли на місце удару прибули поліцейські, ворог повторив атаку.

"Окупанти продовжили наносити підступні дронові удари по місцю попередніх атак. За кілька кварталів внаслідок вибуху зазнали поранень троє працівників комунального підприємства. Чоловіки віком 29, 39 та 55 років отримали вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Поліцейські доправили їх до лікарні", - повідомили в поліції.