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НАБУ заявило про викриття співробітника СБУ на вимаганні хабаря з бізнесмена за закриття кримінальної справи

Слідство встановило, що спочатку йшлося про повернення вилученних грошей за половину від цієї суми. Згодом службовець пообіцяв повне закриття кримінальної справи.

НАБУ заявило про викриття співробітника СБУ на вимаганні хабаря з бізнесмена за закриття кримінальної справи
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки України, який підбурював представника бізнесу дати хабар правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальну справу.

За даними слідства, у травні 2025 року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівкові кошти на загальну суму понад 6 млн грн.

Керівник компанії через свого знайомого вирішив з’ясувати причини таких дій правоохоронців. Цей знайомий звернувся за інформацією до співробітника СБУ, який замість пояснень запропонував «вирішити проблему» за гроші.

Спочатку йшлося про повернення грошей за половину вилученої суми. Згодом за 150 тисяч дол. США службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи.

Досудове розслідування триває.

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