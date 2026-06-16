Російські військові атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. В результаті є загиблий та поранені.
Про це повідомила обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 16 червня 2026 близько 07:50 російські військові скинули вибухівку з БпЛА на маршрутне таксі у Херсоні", - йдеться в повідомленні.
Попередньо відомо, що одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще двох постраждалих, один з яких водій автобусу, доставлено до лікарні
Інформація уточнюється.
Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні росіянами.