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Росіяни знову атакували маршрутку в Херсоні: є загиблий і поранені

Військові РФ скинули вибухівку на цивільних. 

Росіяни знову атакували маршрутку в Херсоні: є загиблий і поранені
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. В результаті є загиблий та поранені.

Про це повідомила обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 16 червня 2026 близько 07:50 російські військові скинули вибухівку з БпЛА на маршрутне таксі у Херсоні", - йдеться в повідомленні. 

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Попередньо відомо, що одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще двох постраждалих, один з яких водій автобусу, доставлено до лікарні

Інформація уточнюється. 

Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні росіянами.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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