Видання Telegraph стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може застосувати до врегулювання російсько-української війни той самий підхід, який визначив підсумки дипломатії між США та Іраном.

Йдеться про нав'язування Україні "миру", під яким насправді приховується низка поступок. Хоча Трамп упродовж всієї операції проти Ірану стверджував, що США мають колосальну перевагу і виграють, підсумковий документ чимало експертів вважають дипломатичною перемогою ісламської республіки, адже він фактично повторює "ядерний договір" часів Барака Обами, який Трампа так палко критикував на публіку.

Автор The Telegraph Чарльз Мур вважає, що Росія вже зрозуміла, як зможе використати на свою користь умови американсько-іранської угоди. Він також дійшов парадоксального висновку, що в сучасному світі через дії Трампа бути ворогом Сполученим Штатам стало простіше, ніж союзником, що становить велику небезпеку для України та Ізраїлю.