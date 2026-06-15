"Білі янголи" евакуювали ще шістьох людей з Донеччини

«Білі янголи» вивезли з постійних обстрілів ще шістьох жителів Миколаївки на Донеччині.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області.

Серед евакуйованих – поранений і люди, які пережили пряме влучання в свій будинок. Точної адреси чоловіка не було, поліцейські розшукували його у місті. На момент приїзду, дружина пораненого вже зупинила кровотечу, проте чоловікові була потрібна термінова медична допомога.

Окрім нього, виїхали ще п’ятеро місцевих мешканців, один з них – немобільний.

"Через безперервні обстріли вони останнім часом жили у підвалі. Саме він урятував їм життя, коли російський снаряд зруйнував будинок", - повідомили в поліції.

Евакуйованих доставили до безпечного місця, а пораненого – в лікарню. Надалі волонтери допоможуть людям дістатися тилових регіонів України.