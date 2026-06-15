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"Чому так важко сказати “російський удар", — у МЗС розкритикували позицію ЮНЕСКО щодо атаки РФ на Лавру

На думку речника МЗС України, ЮНЕСКО уникає прямого вказування Росії як відповідальної за удар по Києво-Печерській лаврі.

"Чому так важко сказати “російський удар", — у МЗС розкритикували позицію ЮНЕСКО щодо атаки РФ на Лавру
Георгій Тихий
Фото: скриншот відео

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував ЮНЕСКО через небажання прямо вказати Росію як відповідальну за атаку по Києво-Печерській лаврі.

Про це дипломат написав у соцмережі X.

"Абсурд. Організація, яка відповідає за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого вона її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар"? На жаль, під керівництвом генерального директора Халеда Ель-Енані ЮНЕСКО продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість та нездатність виконувати свій мандат", – зазначив речник МЗС України.

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У своій заяві ЮНЕСКО засудила атаки на об’єкти культурної спадщини, зокрема обстріл Києво-Печерської лаври в ніч на 15 червня, однак не вказала хто здійснив обстріл.

"ЮНЕСКО засуджує обстріл 15 червня, який пошкодив Києво-Печерську лавру – об’єкт Всесвітньої спадщини "Київ: Софійський собор та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська лавра" – одну з найважливіших духовних і культурних пам’яток України", – ідеться у заяві.

Унаслідок удару значно пошкоджено зовнішнє та внутрішнє оздоблення Успенського собору, постраждали прилеглі історичні споруди, зокрема елементи оборонного комплексу лаври та вежа Івана Кущника.

"ЮНЕСКО засуджує напади на об’єкти культурної спадщини, навчальні заклади, студентів, працівників освіти та представників ЗМІ, які перебувають під захистом міжнародного права", – йдеться у заяві.

В організації зазначили, що завдання шкоди таким установам позбавляє громади доступу до культури, освіти та спільних просторів, які є "надзвичайно важливими для відновлення та соціальної згуртованості". 

В ЮНЕСКО також заявили про готовність надати підтримку у оцінці збитків та визначенні першочергових заходів.

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